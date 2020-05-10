إعادة افتتاح «الوحدة مول» في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة لاين للاستثمارات العقارية عن إعادة افتتاح مركز الوحدة مول التجاري من اليوم الأحد 10 مايو مع مراعاة تطبيق إجراءات احترازية، حيث نال المول موافقة السلطات لإعادة الافتتاح بعد اكتمال عمليات النظافة والتعقيم المطلوبة.

وقال واجب خوري، مدير لاين للاستثمارات العقارية: «لقد قمنا أثناء فترة الإغلاق بعمليات تعقيم وتنظيف مكثفة لكل زاوية وركن في مراكزنا التجارية. كما أننا أجرينا فحوص كوفيد -19- لجميع موظفي المتاجر لدينا من أجل الاطمئنان ولسلامة عملائنا وموظفينا».

وتم تركيب بوابات فحص حراري في جميع مداخل المول للتأكد من سلامة جميع الزوار الكرام، ويجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات وقفازات اليدين طوال فترة تسوقهم داخل المول. واستجابة لتوجيهات السلطات الصحية يُمنع دخول كبار السن من هم فوق 60 عاماً والأطفال من دخول المول.

واستناداً للتوجيهات الجديدة لن يتم تشغيل قاعات السينما، مراكز الجيم، مراكز الترفيه والألعاب. بينما ستعود المطاعم للعمل وفق احترازات صارمة حيث سيتم اتباع التباعد الاجتماعي والسماح لأربعة أشخاص فقط في الطاولات.

وخلال هذه الفترة من إعادة الافتتاح لن يسمح بالدخول لغرف تبديل الملابس، أو إعادة الملابس أو استرجاعها. وسيتم السماح للعملاء بالدخول بنسبة 30% فقط من مساحة المول، كما يجب اتباع جميع الاحترازات الصحية بما فيها التباعد الاجتماعي ويحبذ الدفع اللا تلامسي.

وأضاف واجب خوري: «بينما نحرص أن يتبع جميع متسوقينا البروتوكولات الصحية داخل المراكز التجارية. سنراقب عن كثب ونعمل مع السلطات في الدولة لمزيد من التدقيق في تنفيذ الإجراءات لجعل تجربة التسوق سهلة وأكثر أماناً».