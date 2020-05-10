شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى يعرف هموم بلاده جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، باختيار مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة العراقية بتوافق نواب البرلمان، وكتب الجار الله عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "رئيس الحكومة العراقية الجديد رجل الامن السابق والذي يعرف المستور، الرئيس الكاظمي أعطانا بصيص أمل ويكفي أنه وعدنا أن العراق لن يكون ساحه للإرهاب أو للعدوان علي الجيران، العراق بلد عظيم ولا يحتاج إلا لرجل عظيم ولعل أيام الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور تعود إلي بغداد عاصمه الخلافة".



احمد الجار الله على تويتر

وأضاف الكاتب أحمد الجار، في تعليقه على كلمة رئيس الحكومة العراقية الجديد: "تحس أن نفسه عراقي عربي إنه الكاظمي رئيس الحكومة العراقية الجديد، تحس بصدق ملقاه، تحس أنه عارف للوجع العراقي، لنعطيه الفرصة فالعراق مطلوب منها أن تعيش سيادتها الوطنية العربية بعيد عن الاختطاف الايراني، وبعيد عن عملاء إيران وعملاء مرجعيات إيران الآفة".

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وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أمس السبت، أن دولة العراق لن تكون ساحة لتصفيات الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة او صديقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء استقبل - بمكتبه في القصر الحكومى - السفير الأمريكى في بغداد ماثيو تولر، حيث شدد الكاظمي على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن ، فضلا عن العمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر.

و من جهته، هنأ سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق في المجالات كافة، خصوصا الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.