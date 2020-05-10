شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى بالعراق يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية العراقية، اليوم الأحد، أنه وجه بإطلاق سراح المتظاهرين، موضحا أن ذلك جاء انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المجلس في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن " مجلس القضاء الأعلى سبق وأن وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه بتهمة التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

وأضاف أن "ذلك جاء إنسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ التاسع من مايو الحالي".

وأمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد أمس على:

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أولا: إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي.

ثانيا :عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

ثالثا: حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.