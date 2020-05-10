مجلس القضاء الأعلى بالعراق يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى بالعراق يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية العراقية، اليوم الأحد، أنه وجه بإطلاق سراح المتظاهرين، موضحا أن ذلك جاء انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المجلس في بيان نقله موقع السومرية نيوز، إن " مجلس القضاء الأعلى سبق وأن وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه بتهمة التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
وأضاف أن "ذلك جاء إنسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ التاسع من مايو الحالي".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد أمس على:
أولا: إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي.
ثانيا :عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
ثالثا: حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.
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