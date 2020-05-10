شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يضرم النار فى مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية فى ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضرمت عصابات داعش النيران فى أراض زراعية واسعة فى قضاء المقدادية فى محافظة ديالى شرق بغداد ، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله اليوم الأحد، إن تنظيم "داعش " أقدم على حرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في قرية "توكل " بأطراف قضاء "المقدادية" ، مضيفا أن قوة من الدفاع المدني تعرضت أثناء توجهها إلى المنطقة لإخماد النيران إلى إطلاق نار من قبل إرهابيي "داعش" ، ما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الإطفاء.

وأوضح أن قوة أمنية مشتركة سارعت إلى التدخل والسيطرة على الموقف، كما أقدم التنظيم الإرهابي على إضرام النيران بمحصول الحنطة بضواحي ناحية "قرة تبة " شمال شرق بعقوبة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا باطلاق النار عليه لدى خروجه من منزله بمنطقة "حمرين " التابعة لناحية "السعدية" ، وأن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث .

وكان مصدر أمنى عراقى، كشف النقاب عن أن التحالف الدولي سيعاود القيام بمهامه في العراق لتتبع تحركات خلايا تنظيم داعش الإرهابى، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية عن المصدر قوله اليوم الأحد، إن التحالف الدولي سيعاود مهام عمله في العراق من خلال الرصد الجوي ، وتحليل المعلومات ، وتتبّع تحركات فلول تنظيم "داعش " بين صحراء الأنبار والمناطق الجبلية في الشمال، فضلاً عن الشريط الحدودي العراقي - السوري البالغ أكثر من 600 كليومتر، مبينا أن الجزء المتعلق بمعاودة الضربات الجوية أيضاً سيكون ضمن أنشطة التحالف الدولي.

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