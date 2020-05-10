مصدر عراقى: التحالف الدولى سيعاود مهامه لتتبع خلايا تنظيم داعش

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى عراقى النقاب عن أن التحالف الدولي سيعاود القيام بمهامه في العراق لتتبع تحركات خلايا تنظيم داعش الإرهابى، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية عن المصدر قوله اليوم الأحد، إن التحالف الدولي سيعاود مهام عمله في العراق من خلال الرصد الجوي ، وتحليل المعلومات ، وتتبّع تحركات فلول تنظيم "داعش " بين صحراء الأنبار والمناطق الجبلية في الشمال، فضلاً عن الشريط الحدودي العراقي - السوري البالغ أكثر من 600 كليومتر، مبينا أن الجزء المتعلق بمعاودة الضربات الجوية أيضاً سيكون ضمن أنشطة التحالف الدولي.

وأوضح أن ذلك يستهدف استدراك الثغرات التي تسبب فيها تراجع عمليات التحالف الدولي إبان الحكومة العراقية السابقة ، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأنّ التحالف الدولي سيركز على دعم القوات العراقية في الجانب الاستخباري، وتقديم استجابة سريعة بالضربات الجوية ضد مخابئ ومواقع تنظيم "داعش" .

وأكد أن التحالف الدولي لم يوقف نهائياً عمله لكنه تراجع إلى أدنى حد له، وأنه قبل أيام نفذ ضربة جوية استهدفت معقلاً ل"داعش " شمالي العراق، ، وسيعمل على إعادة التنظيم إلى مستوى لا يشكل خطراً على المدن المحررة.

