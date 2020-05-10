اليمن: العثور على 3 جثث بالبيضاء تحمل آثار تعذيب وحشى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عثر مواطنون يمنيون على جثث 3 أشخاص تم قتلهم بطريقة وحشية، حيث ظهرت على أجسادهم آثار تعذيب، وتم إلقاؤهم في منطقة نائية بمديرية القريشية في محافظة البيضاء وسط البلاد.وفق االعربية.
وقالت مصادر محلية إن "رعاة أغنام من قبيلة الحطيمة عثروا السبت على الجثث الثلاث وعليها آثار تعذيب وحشي، وتم رميها عند سفح جبل بمديرية القريشية".
و تم التعرف على هوية جثتين فقط هما أسامة أحمد الزوبة، وحفظ الله الحليسي الزوبة من أبناء قبيلة الزوبة بقيفة، وفق المصادر.
واتهم أبناء المنطقة ميليشيات الحوثي بخطف الأشخاص الثلاثة في وقت سابق وتعذيبهم حتى الموت ورمي جثثهم في منطقة نائية.
وقد قتلت امرأة في قصف للحوثيين، مساء السبت، على منازل وممتلكات المواطنين بمنطقة قانية في محافظة البيضاء.
وأكدت مصادر محلية مقتل زوجة عبدالعزيز الخبراني جراء قصف الميليشيات بقذائف الهاون منازل المواطنين بقرية النجر في قانية، حيث اخترقت إحدى القذائف غرفتها وأدت إلى مقتلها، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما يكثف الانقلابيون قصفهم العشوائي على مناطق المدنيين في قانية. والشهر الماضي أصيبت امرأتان مسنتان وطفلة جراء قصف الميليشيات منزل المواطن محمد عوض الحميري في قرية رمضة آل حمير بقانية.
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