حلول إبداعية سعودية لمواجهة فيروس كورونا

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فازت ثلاث طالبات سعوديات من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مؤخراً، في مبادرة خاصة أطلقتها الجامعة بهدف مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت مبادرة "تحدي كورونا كوفيد-19" نحو 38 ألف طالبة للمشاركة في المسابقة؛ الصحي والاجتماعي، واختيرت أفضل 40 مشاركة من إجمالي المشاركات.

وقالت الجامعة إنها رشحت ثلاث مشاركات للفوز: الأولى إسوارة لتعقيم اليدين لرفع مستوى الوقاية، والحد من استهلاك البلاستيك والقفازات، أما المشاركة الثانية، فهي تطبيق برمجي لكافة الأجهزة المحمولة لتقديم المعلومات، ونشر الوعي بما يخص فيروس كورونا وكانت المشاركة الثالثة فكرة حافلة: نعتني بك، المزودة بمواد غذائية وطبية لخدمة جميع أحياء منطقة الرياض، وحافلة في المجال الصحي متخصصة في أخذ العينات داخل الأحياء لعزل الأحياء الموبوءة.

وتم تقييم المشاركة اعتمادًا على شروط المسابقة بحيث تكون الفكرة حديثة وأصيلة مستندة الى أساس علمي قابل للتطبيق، وتساهم في تطوير الثقافة الصحية المجتمعية، بالإضافة إلى بنود تفصيلية كطريقة التنفيذ والتكلفة التقريبية.

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وكانت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أطلقت، في أواخر مارس 2020، مسابقة تحدي كورونا لتسهم في دعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لاحتواء فيروس كورونا، ودعت الجامعة جميع طالبات وخريجات الجامعة للمشاركة في طرح حلول تساهم في مكافحة والحد من انتشار الفيروس من خلال المشاركة في مسارات التحدي وهي مسار الصحة؛ الاهتمام والعناية بالطاقم الصحي والمرضى للمساعدة في عدم انتقال العدوى.

وأطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في مطلع ابريل 2020 أيضًا، مبادرة تمويل الأبحاث الموجهة والهادفة إلى استثمار القدرات البحثية في الجامعة لإيجاد حلول علمية تسهم في علاج جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في السعودية.

وشرعت الجامعات ومراكز البحوث والمستشفيات المتقدمة في السعودية في العمل، مؤخرًا، في إطلاق مبادرات بحثية متخصصة بهدف إيجاد دواء أو لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح معظم دول العالم، بالإضافة إلى انطلاقها في صناعة أجهزة للتصدي لعدوى الفيروس الذي تسبب بموت مئات الآلاف حول العالم.



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