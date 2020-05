دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady آبل تكشف النقاب عن جهاز ماك بوك برو 13 بوصة لعام 2020

منذ أن قامت شركة أبل بالكشف عن جهاز ماك بوك برو قياس 16 بوصة ونحن ننتظر بفارغ الصبر اعلانها عن الاصدار الجديد ذي الـ 14 بوصة، و اليوم قامت الشركة بإطلاق ماك بوك برو 13 انش و على الرغم من كونه كومبيوتر صغير الحجم الا انه حصل على تحديثات غاية في الأهمية.

يأتي جهاز ماك بوك برو 13 الجديد مع العديد من التحديثات الرئيسية

اهمها لوحة المفاتيح المحدثة حيث يتمتع الجهاز بلوحة مفاتيح سحرية

وكبسة (Esc) واضحة، لن يضطر المستخدمون إلى استخدام أزرار غير بارزة

و قابلة للكسر بعد الآن.

هذا يعد كل شيء في التعديلات الخارجية و الشكلية للجهاز الجديد على عكس

طراز 16 بوصة فأنت لا تحصل على حواف أصغر والمزيد من الاتساع للشاشة

في هيكل مماثل تقريبًا ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص تعد لوحة المفاتيح

الجديدة تحديثا يستحق الذكر، الجدير بالذكر أن التحديثات الحاصلة على لوحة المفاتيح

ليست هي ما استرعت انتباه المصورين بل السعر المناسب للجهاز

مقارنة بكل التحديثات المتوفرة فيه..

يستخدم الجهاز الجديد مقاس 13 بوصة شرائح Intel رباعية النواة ويمكن تهيئته

بوحدات معالجة مركزية من الجيل العاشر توفر سرعات تصل إلى 2.3 جيجاهرتز

لكل نواة وسرعات أخرى (TurboBoost الدفع التوربيني ) تصل إلى 4.1 جيجاهرتز.

تعمل شركة آبل أيضًا على زيادة مساحة التخزين بمقدار 2x بدءًا من 256 جيجابايت

على الطراز الأساسي وتقديم ما يصل إلى 4 تيرابايت كما أصبح بالإمكان ولاول مرة

تزويد الجهاز مقاس 13 بوصة بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت

من 3733 ميجاهرتز.

على الرغم من أن الشاشة ليست تحديثًا مهمًا مثلما رأينا في نظيره السابق

جهاز ماك بوك برو 16 بوصة، إلا أنها لا تزال واحدة من أفضل العروض

الموجودة في الأسواق حاليا مع سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع

ودعم مجموعة ألوان P3. اقرأ أيضاً : أبل تكشف عن iPad Pro 2020 بأداء قوي جداً وملحق ماجيك كيبورد للمصممين

تأتي مواصفات وحدة المعالجة المركزية ملائمة للمبدعين, حيث احتوى الجهاز

الجديد على معالج رسومات Intel Iris Plus Graphics والمحسّن كثيرًا…

بمجرد أن تقوم باختيار شرائح الجيل العاشر تعد شركة أبل بزيادة في الأداء

بنسبة 80٪ مقارنة بالجيل السابق، وتعد هذه الخظوة هامة و كبيرة في الاتجاه الصحيح

خاصة للمصورين و محرري الفيديو الذين يحتاجون جهاز ماك رفيع وخفيف وقوي

بما يكفي للتعامل مع طبيعة عملهم، وهذا يعني أيضًا أن الكمبيوتر يمكنه الآن تشغيل

جودة عرض قصوى Pro Display XDR بدقة 6K.

سعر جهاز ماك بوك برو 13 انش يبلغ 1,300$ دولار امريكي اي ما يعادل:

4,775 درهم اماراتي / 4,875 ريال سعودي / 405 دينار كويتي / 4,730 ريال قطري

/ 20,440 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يبدأ في الوصول إلى العملاء خلال هذا الأسبوع.

هذا السعر لمعالج Intel Core i5 رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز من الجيل الثامن،

ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 8 جيجابايت و 256 جيجابايت من التخزين،

إلا أننا نوصي بالتأكيد بترقية تلك المواصفات قليلا… تبلغ تكلفة ذاكرة الوصول العشوائي

التي تصل إلى 16 جيجابايت 100 دولار فقط (كانت تكلف 200 دولار) ويمكنك أيضا

الترقية إلى معالج Core i7 رباعي النواة بتردد 1.7 جيجاهيرتز مع TurboBoost

مقابل 300 دولار أخرى.

إذا كنت تريد حقًا الاستفادة من ما يمكن أن يفعله هذا الكمبيوتر المحمول

فعليك أن تلقي نظرة على جهاز ماك بوك برو الذي يبلغ 1،800$ دولار،

والذي سيوفر لك معالج Intel Core i5 رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز TurboBoost

بسرعة تصل إلى 3.8 جيجاهرتز مع 512 جيجابايت من التخزين و 16 جيجا بايت رام،

لمعرفة المزيد حول هذا الجهاز أو المواصفات توجه إلى موقع Apple على الانترنت.

