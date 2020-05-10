دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا توجد وفيات

بكين (رويترز) - أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الأحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو أيار في أعلى عدد منذ 28 أبريل نيسان وبزيادة عن حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.

وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات الاثنا عشر الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين .

وقالت اللجنة أيضا إنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو أيار وبزيادة عن 15 حالة سُجلت قبل يوم.

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وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)