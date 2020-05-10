شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى: 1400 فتاة ضمن 4300 متقدم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن تسلمه، اليوم الأحد، احصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، موضحًا الاستعداد للكشف عن رائدى فضاء إماراتيين قريبا من بين إجمالى 4300 متقدم للبرنامج.

وقال حاكم دبى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "وصلتنى اليوم احصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائدى فضاء إماراتييْن قريبا.. 1400 فتاة إماراتية ضمن المتقدمين من إجمالى 4300 متقدم.. و130 إماراتى حاصل على الدكتوراة ضمن المتقدمين.. فخور بالرغبة.. فخور بالشغف.. فخور بأبناء الوطن".





ويشار إلى أن مركز محمد بن راشد للفضاء، كان قد كشف عن 5 صور من مطارات عالمية مختلفة، التقطتها القمر الصناعى الإماراتي خليفة سات، والتي تشهد اكتظاظها بالطائرات بسبب وقف الطيران في دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

نشر مركز محمد بن راشد، عبر حسابه بموقع تويتر، قبل عدة أيام، صور من الفضاء لمطارات العالم، وعلق: "اليوم تزدحم بها الأرض.. قريباً ستزدحم بها السماء ؟، التقط القمر الاصطناعي خليفة سات هذه الصور أثناء فترة تعليق حركة الطائرات المؤقتة، ما بين مارس وأبريل، في إطار الجهود التي تُبذل للتصدي لفيروس كورونا المستجد".

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وضمت الصور مطار دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومطار لوس أنجلوس بمدينة شنغهاي بالصين، و مطار العاصمة الفرنسية باريس ومطار بكين بدولة الصين.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت أول قمر صناعى "خليفة سات" عام 2018، المتحدة من اليابان، القمر الصناعى "خليفة سات"، الذى حمله الصاروخ اليابانى (H-IIA) ويعتبر الأول الذى صنع بأيدٍ إماراتية واستغرق تصنيع القمر الصناعى 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويعتبر "خليفة سات" أول قمر صناعى تم تطويره داخل الغرف النظيفة فى مختبرات تقنيات الفضاء فى مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك 5 براءات اختراع، وكان الهدف من إطلاقه تقديم صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، كما أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية فى قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.