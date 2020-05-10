شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنائية الدولية": التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المحكمة الجنائية الدولية "أن حملات التشويه التى تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة فى الإعلام الإسرائيلى، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين"، وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا فى بيان نشرته عبر "تويتر" ونقلته "روسيا اليوم"، أن المحكمة تجرى تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسى.

وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الدولية الأسبوع الماضي، بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

وسبق للمدعية العامة للجنائية الدولية أن دعت في يناير الماضي، الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا إلى إبداء رأيهم في سلطة المحكمة بفتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

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