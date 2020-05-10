شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنائية الدولية": التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المحكمة الجنائية الدولية "أن حملات التشويه التى تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة فى الإعلام الإسرائيلى، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين"، وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا فى بيان نشرته عبر "تويتر" ونقلته "روسيا اليوم"، أن المحكمة تجرى تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسى.
وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الدولية الأسبوع الماضي، بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.
وسبق للمدعية العامة للجنائية الدولية أن دعت في يناير الماضي، الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا إلى إبداء رأيهم في سلطة المحكمة بفتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي الأربعاء الماضى، أن مضامين التقرير المعبرة عن اختصاص ومسؤوليات المحكمة الجنائية الدولية، ويستجيب لقرارات الشرعية الدولية، تمثل بادرة مهمة خاصة في هذا الظرف الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها محاولات سلطات الاحتلال المتسارعة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلة انشغال العالم أجمع في مواجهة وباء الكورونا، كما أكدت المحكمة نفسها .
ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة المحكمة الجنائية بالعمل على استكمال هذه الخطوة بالسرعة والفاعلية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها .
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