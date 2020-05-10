كورونا.. ارتفاع المصابين في سجون المغرب إلى 397

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365



أعلنت السلطات المغربية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سجون البلاد إلى 397، إثر تسجيل 53 حالة.



جاء ذلك في بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في وقت متأخر مساء السبت.



وأوضحت المندوبية أن العدد الإجمالي للإصابات بين النزلاء بلغ 301، إضافة إلى 96 حالة بين موظفي السجون.

وأكدت الأرقام المعلنة أن السجن المحلي بطنجة (شمال)، سجل إصابة 45 سجينا، رفعت الإجمالي فيه إلى 60.

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وأفادت المعطيات ذاتها أن "عدد الإصابات الجديدة في صفوف موظفي السجون بلغت 8، رفعت الإجمالي إلى 96".

ولفتت المندوبية، إلى أن عدد المتعافين من كورونا داخل السجون من إجمالي الإصابات بلغ 244، منها 189 سجينا و55 موظفا".



وحتى صباح الأحد، بلغ عدد مصابي كورونا في المغرب 5 آلاف و910، بينها 186 وفاة، وألفان و461 حالة شفاء.



ووفق تقديرات رسمية، يتواجد في السجون المغربية 80 ألف نزيل، و10 آلاف و200 موظف، ولذلك تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس داخلها لا تزال "ضعيفة".

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