وفاة رئيس جهاز المخابرات الليبي بسكتة قلبية مفاجئة

وليد عبد الله / الخليج 365



توفي رئيس جهاز المخابرات الليبي اللواء عبد القادر التوهامي بسكتة قلبية مفاجئة في العاصمة طرابلس، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر التابع للحكومة الليبية، للأناضول فجر الأحد، إن "اللواء التوهامي توفي في منزله بطرابلس، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة".

وحتى الساعة (6:30 ت.غ) لم تصدر الحكومة تعليقا بخصوص وفاة التوهامي.

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والتوهامي، سياسي ليبي، عمل ضابطا في جهاز الأمن الخارجي خلال فترة حكم معمر القذافي (1977-2011).

وبعد 6 سنوات من سقوط حكم القذافي، عاد إلى الحياة السياسية، وتم تعيينه مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي 25 أبريل/ نيسان 2017، تم تكليفه من قبل المجلس الرئاسي للحكومة، برئاسة جهاز المخابرات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.