هنيدي مستاء من «تعذيب القطة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر الفنان المصري، محمد هنيدي، عن استيائه من المقطع المصور المتداول على مواقع «التواصل الاجتماعي» بشأن تعذيب فتيات لقطة صغيرة، والذي أثار موجة استياء لدى الرأي العام.

وعن مصدر الفيديو، غرد هنيدي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الفيديو مش معروف مصدره أي مكان، لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والأخلاق عشان ما يتحولوش إلى وحوش».​ وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تعذيب قطة صغيرة من قبل ثلاث فتيات بكثافة غير مسبوقة، ولقيت المشاهد المؤلمة لعملية التعذيب انتقادات واسعة ومطالبات فورية في العديد من الدول بالتحرك لمعاقبة الفتيات بشكل عاجل.