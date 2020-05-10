شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الكتاب» ينظم ندوة «أثر النقد في تطور الإبداع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعالياته الرمضانية ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين عبر منصة zoom ندوة افتراضية بعنوان «أثر النقد في تطور الإبداع» يشارك فيها كل من الدكتورة مريم الهاشمي والدكتور هيثم يحيى الخواجة والدكتور يوسف حطيني ويديرها الدكتور محمد حمدان بن جرش.
وقال الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات «: تأتي هذه الندوة الافتراضية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات لتتماشى مع الواقع الجديد الذي فرض التواصل عن بُعد باستخدام التطبيقات والبرامج التقنية الحديثة»
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