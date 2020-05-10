طائر يستخدم تمساحاً لوحاً للتزلج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسجل عالم الحيوان يومياً ظواهر غريبة وطريفة، خصوصاً عندما تحدث هذه الظواهر مع بعض الحيوانات المفترسة.

ونشرت صحيفة «ذا صن» على صفحتها في «تويتر»، مشهداً طريفاً وغريباً لطائر البلشون «الزرقي» يقف على ظهر أحد أكثر المخلوقات خطورة على وجه الكوكب «التمساح». وتظهر المشاهد المصورة الطائر وكأنه قد استخدم التمساح لوح تزلج بهدف التنقل في النهر.

والأكثر غرابة أن الطير يدخل «متزلجاً» بين مجموعة من التماسيح الضارية، ولكن من دون أن يشعر بأي خوف، أو يبدي أي انزعاج.