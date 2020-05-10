السعودية.. رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من الحرم النبوي في المدينة المنورة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول، قوله إنه "في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 3 شعبان 1441هـ في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) في المدينة المنورة".

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وأشار المصدر إلى أن "الرفع سيتم اعتبارا من السبت الموافق 16 رمضان 1441هـ، والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية التي سبق الإعلان عنها".

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وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات |تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية".