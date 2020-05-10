المرصد السوري: مقتل «مرتزقة أرسلتهم تركيا» إلى ليبيا في عمليات طرابلس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع المزيد من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال العمليات العسكرية في طرابلس.

ووثق المرصد وصول 7 جثث على الأقل إلى مناطق سيطرة تركيا والفصائل المسلحة، في ريف حلب الشمالي بسوريا.

وبحسب المرصد، يرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين، جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 268 مقاتل، من أصل 8 الاف مرتزق سوري في ليبيا لا يزال منهم 3 الاف يتلقون التدريب في المعسكرات اليبية حتى الآن.

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وقال المرصد السوري إن عملية نقل المرتزقة السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى ليبيا لا تزال متواصلة.

وبحسب مصادر للمرصد، فإن في معظم الفصائل المسلحة أكدت أنها لم تعد لديها رغبة بإرسال مقاتليها إلى ليبيا، في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها هناك.

كما أشار المرصد إلى عدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، ليتحول الأمر إلى ضغوط كبيرة وصلت إلى حد تهديد الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل، إما إرسال المقاتلين أو ستكون النتيجة فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة الفصائل.