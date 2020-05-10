شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية غائم بالإمارات حار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، بينما أعلن المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم فى الإمارات صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبرا أحيانا نهارا، وتشهد البحرين طقس حار نسبياً.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية .في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، والشرقية .

وعن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وعن حالة الخليج العربي فالرياح شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

الإمارات

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