طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية غائم بالإمارات حار بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، بينما أعلن المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم فى الإمارات صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبرا أحيانا نهارا، وتشهد البحرين طقس حار نسبياً.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية .في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، والشرقية .
وعن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وعن حالة الخليج العربي فالرياح شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
الإمارات
توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبرا أحيانا نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحيانا، لافتا إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:50 والثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 14:09 والثاني عند الساعة 35:20.
ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والثاني عند الساعة 29:23 والجزر الأول عند الساعة 09:18 و الثاني عند الساعة 11:06 .
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين حار نسبياً مع كميات متفاوتة من السحب، ومعتدل خلال الليل، بينما الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، وتصل درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية وتسجل الصغرى 23 درجة مئوية، بينما تصل نسبة الرطوبة النسبية العظمى 70 % والصغرى 20 %.
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