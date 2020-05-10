الحكومة اليمنية تستقبل رعاياها العالقين فى السعودية وتخضعهم للحجر الصحى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة اليمنية، وفق وكالة الأنباء الروسية " سبوتنيك" فتح منفذ حدودي مع المملكة العربية السعودية، لعودة رعاياها العالقين في الأراضي السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الحكومة بتوجيهات من رئيسها، سمحت اليوم للعالقين في الجانب السعودي من الدخول عبر منفذ الوديعة إلى اليمن، بعد تأمين السكن لهم واتخاذ الإجراءات الطبية والأمنية الاحترازية لقضاء مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوماً بسبب فيروس كورونا".

وذكرت أنه "تم تجهيز محجر صحي بكادر طبي ووحدة عناية متوسطة وكذا قسم المختبر وتزويده بالأجهزة المخبرية و(السي بي سي) وتجهيز قسم الأشعة".

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ونقلت وكالة "سبأ" عن مدير مكتب الصحة في وادي وصحراء حضرموت هاني العمودي، قوله إن: "المحجر يتسع لـ 20 سريراً ويستقبل الحالات ويقدم الخدمات الطبية للعاملين في المنفذ بمختلف إداراته المدنية والعسكرية".

وذكرت اللجنة على حسابها في "تويتر" أنها سجلت تسع حالات في العاصمة المؤقتة عدن، وحالتين وفاة لمصابين بالفيروس في عدن ولحج، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبع حالات.