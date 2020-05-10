السودان يصادر عقارات وأراضى من عائلة «البشير»

دبي - بواسطة محمد فارس © Mahmoud Hajaj/Anadolu Agency via Getty Images

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال فى السودان مصادرة قطع أراض وعقارات سكنية فى العاصمة الخرطوم كانت مملوكة لصهر وأبناء وبنات إخوة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفا مقرباً من الرئيس السابق، بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بسبب العلاقات الأسرية. وقالت اللجنة إنها نقلت اللجنة ملكية الأراضى المصادرة والبالغ مساحتها حوالى 168 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.

وتضم قائمة أقارب البشير حسب طه عثمان الباشا، عضو اللجنة، عبدالله شقيق الرئيس السودانى المخلوع، ومحمد حسن أحمد البشير، فاطمة عبدالغفار حسنين، وأبنائهما يوسف وهند وهاجر وسارة، والأشقاء أحمد ومحمد ولبنى والبشير وهبة ومنى ومروة عبدالله حسن أحمد البشير، ونور الهدى محمد الشفيع وصديق حسن أحمد البشير.

وفى سياق آخر، حلت اللجنة مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولى وشركة هندسة المطارات الاستشارية وشركة المطارات والمقاولات والتشييد وأكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا الطيران بسبب اتهامات بالفساد.

وأكد محمد الفكى سليمان، عضو المجلس السيادى، الرئيس المناوب للجنة انتهاء عهد استيلاء المسؤولين على أموال الشعب، داعيا فى مؤتمر صحفى للجنة، مساء أمس الأول، المسؤولين للكشف عن إقرارات الذمة الخاصة بهم والمسجلة لكل المسؤولين الحاليين لسد ثغرات الفساد، موضحاً أن السودان شهد فساداً منظماً مارسه مسؤولو النظام البائد.