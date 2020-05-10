دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المراكز الأمريكية: مليون و274 ألف إصابة بكورونا والوفيات تتجاوز 77 ألفا

(رويترز) - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن مليونا و274036 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 25996عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات زاد 1557 حالة إلى 77034.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الثامن من مايو أيار مقارنة بالإحصاء السابق يوم الخميس.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)