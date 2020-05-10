شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس "، أنه اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 1877 تحليلاً مخبرياً من مجموع 29 ألفاً و 297 تحليلاً منذ بداية ظهور الفيروس.



وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 660 حالةً، واستقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة.