دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تصميم فيسبوك Facebook الجديد أصبح متوفراً على سطح المكتب

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك – Facebook طرحه لميزة جديدة لمتصفحي الموقع من خلال أجهزة الحاسوب المختلفة، حيث أصبح هناك تصميم جديد مخصص لسطح المكتب متوفراً في أنحاء العالم كافة.

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وأوضحت شركة فيسبوك – Facebook أن التصميم الجديد أصبح متوفراً عالمياً، كما أنه يتميز بالسهولة والسرعة في الاستخدام، مشيرة إلى أن التصميم الجديد يضم ميزة تتوافر على نسخة الهواتف الذكية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الميزة تكمن في الوضع المظلم، قائلة: "إنه يمنح عينيك الراحة مع الوضع المظلم".

خصائص التصميم الجديد للفيسبوك لسطح المكتب:

ويتميز التصميم الجديد للفيسبوك لسطح المكتب أنه بمنفد أخبار أكثر نحافة، مع مساحة فارغة واسعة على الناحيتين اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى أيقونات أكبر في الحجم، وعلى الجانب هناك شريط قائمة يتيح لك الانتقال بسهولة إلى الأجزاء المختلفة من الموقع.

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خطوات تفعيل التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب لموقع فيسبوك:

1. اضغط على السهم الموجود في القائمة العلوية الموجودة في يمين الشاشة، التي تحتوي على "الإعدادات".

2. ستجد في القائمة العلوية ذاتها خيار "Switch to new Facebook" ، اضغط على هذا الخيار ليتحول الموقع إلى التصميم الجديد.

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كيفية التحويل لميزة الوضع المظلم:

لكي تفعل ميزة الوضع المظلم لفيسبوك على سطح المكتب، أو لإغلاقها، ستجدها في نفس القائمة العلوية، لكن بشرط التحويل إلى التصميم الجديد لـ "فيسبوك".

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يذكر أن شركة فيسبوك سمحت لبعض المستخدمين للموقع، خلال الأشهر الماضية، بتجربة التمصميم الجديد لنسخة سطح المكتب؛ لإبداء ملاحظاتهم وآراهم بشأن إجراء أي تعديلات على النسخة الجديدة قبل إطلاقه رسمياً.المزيد:

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