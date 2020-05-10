دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أمريكا تسمح للولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير لعلاج كوفيد-19

(رويترز) - قالت وزارة الصحة الأمريكية يوم السبت إنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)