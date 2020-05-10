شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة أوروبية تبلغ 460 مليون يورو لتشجيع الإصلاح الاقتصادى بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي عن شكره لأصدقاء السودان في الاتحاد الأوروبي لمساندتهم المستمرة للشعب السوداني، المتمثلة هذه المرة في حزمة تبلغ 460 مليون يورو.
وقال البدوي - في تصريح مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) السبت - إن تلك الحزمة تأتي كتشجيع للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذي قدمته حكومة الثورة السودانية لإسعاف الإقتصاد السوداني.
وكان عدد من شركاء السودان في مجموعة "أصدقاء السودان" تعهدوا بتقديم دعم مالي إضافي، خلال مؤتمر للمانحين مقرر عقده الشهر المقبل، بدعوة من ألمانيا والسودان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكرت مجموعة (أصدقاء السودان) عقب اجتماع عقدته الأسبوع الماضي عن بعد برئاسة فرنسا، أن المانحين سيجتمعون في برلين من أجل "مؤتمر شراكة" مع جميع الشركاء الملتزمين بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.
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