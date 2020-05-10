أقرب وأدق صورة للمشتري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقط فريق من العلماء أفضل وأقرب صورة لكوكب المشتري، أظهرت الكثير من التفاصيل التي لم تكن تظهر في الصور الملتقطة سابقاً على سطح الكوكب. وأظهرت الصورة الجديدة السحب العملاقة والعواصف التي تشير إلى طبيعة الأحوال الجوية على سطح الكوكب، في صورة تعتبر هي الأوضح له على الإطلاق. والتقطت الصورة بواسطة تليسكوب «Gemini North» في هاواي، باستخدام أشعة «infared»، وبالاعتماد على تقنية التصوير الانتقائي التي تستطيع مسح التأثيرات الضبابية للغلاف الجوي عبر كوكب الأرض، بحسب «بي بي سي».وتعتمد هذه الطريقة على التقاط أعداد كبيرة من الصور لنفس الهدف، ثم انتقاء الصورة الأفضل والأكثر وضوحاً.

ويتم بعد ذلك تجميع هذه الصور الملتقطة معاً لتشكل «لوحة فسيفسائية»، تشكل كل صورة جزءاً متناهي الصغر من الصورة الفسيفسائية الكلية.

ويحاول العلماء في جامعة كاليفورنيا، من خلال هذه الصور، فهم الأنظمة الجوية الموجود في الكوكب العملاق، خصوصاً العواصف التي تستعر لعقود على سطحه.