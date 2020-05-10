الاحتلال ومستوطنوه يعربدون في مناطق بالضفة الغربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع مستوطنون أشجار زيتون فلسطينية مثمرة شمال شرق رام الله، فيما شدد الاحتلال إجراءاته التعسفية في بيت أكسا، وعزز إغلاق مدخلها، غداة اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قلقيلية، فيما تعرض بنكان لهجوم على خلفية تجميد حسابات أسر الشهداء والاسرى. فقد أفادت مصادر فلسطينية محلية، أن مستوطنين قطعوا، أمس السبت، نحو خمسين شجرة زيتون في قرية المغير شمال شرق رام الله، تعود للمواطنين روحي مروح نعسان، وسمير خالد أبو عليا. وأضافت المصادر: إن قوات الاحتلال، التي تواجدت في المنطقة، منعت الفلسطينيين من الوصول إلى أرضهم وتفقدها.

شددت قوات الاحتلال، أمس السبت، من إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة؛ حيث منعتهم من الدخول إليها، أو الخروج منها. وقال رئيس المجلس القروي سعادة الخطيب: إن قوات الاحتلال تتعمد منذ بداية شهر رمضان المبارك خنق القرية، ومعاناة الأهالي تضاعفت؛ جرّاء إجراءاتها التعسفية. وقال الخطيب: إن قوات الاحتلال أيضاً تعيق تدفق البضائع التجارية، خاصة في هذا الشهر الفضيل، ولا تسمح إلا بدخول كميات محدودة، موضحاً: إن القرية محاطة بجدار الفصل العنصري والمستوطنات الواقعة غرب القدس، ولا يوجد أي مدخل إليها سوى حاجز الاحتلال الذي يسعى إلى تهجير المواطنين؛ بسبب ممارساته اللاإنسانية.

وشدد على أن سلطات الاحتلال استولت على معظم أراضي القرية، وتسعى حالياً إلى حصر السكان البالغ عددهم قرابة ألفي نسمة داخل منطقة واحدة في القرية، ومنعهم من التمدد والبناء، في إطار مخططاتها لتهجيرهم.

وكانت مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت، منتصف ليلة الجمعة/السبت، شمالي مدينة قلقيلية. وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وتمركزت بالقرب من الحاجز الشمالي، وأطلقت القنابل الصوتية في خطوة استفزازية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مساء أول أمس الجمعة، أحد حواجز المحبة التي أقامها متطوعون على مدخل قرية «خلة المية» شرق يطا، جنوب محافظة الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور: إن قوات الاحتلال اقتحمت الحاجز، وحاولت إزالة العلم الفلسطيني من المكان، وتصدى لهم الشبان المتطوعون على الحاجز ومنعوهم من ذلك.

من جهة أخرى، أمس السبت، مع سريان القرار العسكري«الإسرائيلي» بغرامات وأحكام بالسجن على أي شخص يسهل تقديم مدفوعات إلى أسر الشهداء والأسرى، بدأت بنوك فلسطينية في إغلاق حسابات بعض الأسرى وأسرهم، فيما تعهد قادة فلسطينيون بالتصدي للقرار الذي تسعى «إسرائيل» من ورائه إلى وقف المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لنحو 11 ألف فرد وأسرة.

Advertisements

وقد أثار قرار البنوك إغلاق حسابات الأسرى وأسرهم رد فعل عنيفاً. وتعرض فرعان لبنك القاهرة عمان لهجومين خلال الليل قبل الماضي أحدهما بإشعال النيران، وشهد الآخر إطلاق مسلحين النار عليه.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء أول أمس الجمعة في بيان إن «عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد».

وأضاف: «نرفض التهديدات «الإسرائيلية» للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها».

ودافعت رابطة البنوك في فلسطين عن إغلاق الحسابات بأنه يهدف إلى حماية أصول الأسرى من المصادرة والدفاع عن البنوك وموظفيها من عقوبات «إسرائيلية».

ودعت الرابطة السلطة الفلسطينية إلى إيجاد طريقة أخرى لتقديم المدفوعات.

(وكالات)