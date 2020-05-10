بوتين يحتفي بروسيا «التي لا تقهر» في يوم النصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من دون عروض عسكرية ضخمة، احتفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، بروسيا التي «لا تقهر»؛ بمناسبة إحياء الذكرى ال75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والانتصار على النازية، واعداً باستكمال تحديث الجيش والأسطول، في مراسم جاءت بلا احتفالات؛ بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها مكافحة «وباء كوفيد-19».

وقال بوتين في كلمة مقتضبة أمام شعلة الجندي المجهول قرب الكرملين: «نعلم ولدينا إيمان ثابت بأننا لا نقهر حين نكون موحدين»، وكرّم بوتين ذكرى الضحايا السوفييت الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية وعددهم نحو 27 مليوناً، وأشاد بقدامى المقاتلين فيها. وقال: «إنهم أنقذوا الوطن وحياة الأجيال الصاعدة، حرروا أوروبا ودافعوا عن العالم». وأضاف: إن «محاربينا القدامى قاتلوا من أجل الحياة ضد الموت، تضامنهم وتصميمهم سيبقيان نبراساً لنا إلى الأبد».

وأرغم الوباء السلطات على التخلي عن تنظيم العرض العسكري الضخم الذي كان يفترض أن يجرى أمام حشد من القادة الأجانب لإظهار قوة روسيا؛ لكن بوتين وعد بالاحتفال «بالشكل المناسب» بهذه الذكرى في وقت لاحق.

وبعد كلمته القصيرة، انحنى بوتين أمام شعلة الجندي المجهول، عند أسفل جدران الكرملين ووضع إكليلاً من الورود.

وتحدث بوتين أمام عسكريين داخل الكرملين، واعداً «بتحقيق خطط تطوير الجيش والأسطول» وبأن يتم تزويدهما «بأحدث المعدات» على الرغم من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن «كورونا».

واقتصرت العروض العسكرية على العرض الجوي. وحلقت عشرات المقاتلات وطائرات الاستطلاع والمروحيات فوق موسكو. ورسم سرب من الطائرات فوق الساحة الحمراء العلم الروسي بدخان أبيض وأزرق وأحمر.

وبدلاً من عرض «الكتيبة الخالدة» التي تضم مئات آلاف الأشخاص يرفعون صور محاربين قدامى، دعي الروس إلى الخروج إلى الشرفات مساء رافعين صور أقربائهم الذين قاتلوا، وأن ينشدوا أغنية سوفييتية شهيرة.

وقال بوتين: إنه سيشارك «بسرور» في هذه المبادرة. وانتشرت في موسكو لوحات إعلانية تمجد انتصار السوفييت، وأضيفت إليها هذا العام لافتات تشيد «بأبطال آخرين»، هم المعالجون الذين يكافحون وباء «كوفيد-19». وكانت شوارع العاصمة خالية الى حد كبير، إلا من عدد قليل من المارة.

وقال المتقاعد فلاديمير تروفيموف، إنّه كان من المهم إحياء الذكرى على الرغم من الجائحة. وأفاد: «هذه العطلة ليست مرتبطة بالعرض في الميدان الأحمر. إنها مرتبطة بالنصر، كل شخص يشعر بالنصر في صميم قلبه». وأوقفت السلطات العديد من السياسيين الشيوعيين وسط موسكو، أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة عن طريق رفع الأعلام السوفييتية الحمراء ولعب الأكورديون. وأطلقت السلطات سراحهم بعد ساعات.

ولأسابيع، تردد الكرملين في الإبقاء على العرض العسكري الذي كان يفترض أن يحضره عشرات المسؤولين الأجانب، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجعل بوتين منذ سنوات دور الاتحاد السوفييتي السابق في دحر النازيين محور خطاب يهدف إلى إبراز القوة والمكانة. وأثار ذلك معركة ذاكرة مع الغربيين؛ إذ تتهم موسكو الأوروبيين والأمريكيين بالتقليل من أهمية الدور السوفييتي في الحرب. ( ا ف ب)