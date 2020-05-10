«الأغذية العالمي» يثمن دعم محمد بن زايد للقضاء على الأمراض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، عن شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه ومساندته المستمرة للجهود العالمية المبذولة للقضاء على الأمراض والجوع.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: «شكراً الصديق العزيز محمد بن زايد. إن دولة الإمارات، تواصل التقدم في مكافحة فيروس «كوفيد 19»، والجوع في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «يعد جسرنا الجوي الجديد مثالاً رائعاً على التعاون البنّاء، خاصة في ظل الحاجة الشديدة إليه. وعندما يتعاون البرنامج مع دولة الإمارات، فإننا ننقذ الأرواح».

وكانت دولة الإمارات، أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، جسراً جوياً دولياً، لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان حياة للمجتمعات الهشة التي تعاني الآثار المدمرة لجائحة «كوفيد 19» في كل أنحاء العالم.

يعمل الجسر بشكل دوري بين دولة الإمارات، ومواقع رئيسية في أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير ملايين المستلزمات والوحدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية للاستجابة لاحتياجات المجتمعات الهشة، والعاملين في الصفوف الأولى في 100 دولة، خلال الأشهر المقبلة، وحتى نهاية العام الجاري.

ويمثل الجسر، مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

(وام)