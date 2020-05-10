ثلث المصابين بكورونا في العالم تعافوا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما يواصل فيروس كورونا إصابة مزيد من الناس وتسجيل آلاف الوفيات اليومية، سجلت الهيئات الصحية في مختلف الدول أكثر من مليون و400 ألف حالة شفاء، من ضمن نحو أكثر من أربعة ملايين إصابة حتى الآن، ما يمثل نحو ثلث المصابين، بينما قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو في إفادة صحفية، إن ثلاثة أطفال من نيويورك توفوا بالتهاب نادر يُعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد.وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم، أزيد من مليون و400 ألف حالة شفاء. وأودى تفشي وباء «كوفيد 19» بحياة أكثر من 275 ألف شخص في العالم، نحو 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.وفي الإجمال، أحصيت وفاة 275 ألفاً و18 ألف وفاة في العالم (من أصل 3.955.631 إصابة)، بينها 154.313 في أوروبا (1.699.566 إصابة) وهي القارة الأكثر تأثراً. وتعدّ الولايات المتحدة الدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات (77.280)، وتأتي خلفها المملكة المتحدة (31.241)، فإيطاليا (30.201) وإسبانيا (26.478)، وفرنسا (26.300).وفي الأثناء، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في إفادة صحفية، أمس، إن 3 أطفال من نيويورك توفوا بالتهاب نادر يُعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد.وكان كومو كشف أمس الأول، وفاة طفل يبلغ 5 أعوام بعد أعراض مماثلة لعلامات مرض «كاواساكي»، أو «المتلازمة السمية المماثلة للصدمة» والمرتبطة ب«كوفيد 19»، وهو المرض الرئوي الذي يسببه كورونا. وأضاف أن مسؤولي الصحة يحققون في 73 حالة مماثلة تم تسجيلها في مختلف أنحاء الولاية، حيث ظهرت على الأطفال أعراض مماثلة لأعراض «كوفيد 19» وهو المرض الرئوي الذي يسببه كورونا.وتم الكشف أولاً عن أمراض الالتهابات التي تهدد حياة الأطفال ارتباطاً بالتعرض ل«كوفيد 19» في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكن الأطباء في الولايات المتحدة سجلوا مجموعات من الأطفال المصابين بالمرض الذي يمكن أن يهاجم أعضاء في الجسم، ويعطل وظيفة القلب.وانتشرت تقارير حول تحذير مهم لأطباء من احتمال وجود صلة بين تفشي كورونا والأعراض الالتهابية المشابهة لمرض «كاواساكي».



انخفاض كبير في بريطانيا



من جانب آخر، سجلت السلطات البريطانية، أمس، انخفاضاً كبيراً في وفيات فيروس «كوفيد 19»، بعد رصدها 346 حالة وفاة، مقابل أكثر من 600 الجمعة، وقررت الحكومة فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على القادمين لتجنب موجة ثانية من الجائحة.

وأوضح وزير النقل البريطاني جرانت شابس، في إفادة صحفية، إن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31587 شخصاً، بزيادة 346 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية، أمس، أن السلطات ستفرض حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على جميع القادمين تقريباً لتجنب موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيعلن في خطاب يلقيه، اليوم، أن المسافرين الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بمن فيهم البريطانيون العائدون من الخارج، سيتعين عليهم عزل أنفسهم أسبوعين.

وأوضحت أنه من المرجح، بموجب إجراءات ستسري في أوائل يونيو/‏حزيران المقبل، أن يقدم القادمون لدى وصولهم العناوين التي سيقيمون فيها خلال فترة العزل الذاتي.



عدد قياسي في روسيا

Advertisements



وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس، عن ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال 24 ساعة الماضية وللمرة السابعة على التوالي منذ تفشي الوباء، وذلك بتجاوزها عتبة 10 آلاف وتسجيلها 10817 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقارنة مع 10699 إصابة يوم الجمعة)، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا في عموم روسيا إلى 198676 حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن عدد الوفيات اليومية ارتفع بعد تسجيلها 104 حالات وفاة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقارنة مع 98 حالة يوم الجمعة)، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في عموم روسيا إلى 1827 وفاة

وشهد عدد المتعافين في روسيا ارتفاعاً قياسياً ب5308 حالات شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، ووصل إلى 31916 شخصاً، فيما لم تظهر لدى 4399؛ أي 40,7%، من المصابين الجدد أي أعراض للمرض.

(وكالات)