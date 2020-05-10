شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يقصف مستودعات ذخيرة للميليشيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس السبت، قصف مستودعات ذخيرة للميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج بقاعدة معيتيقة في طرابلس،فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل 7 على الأقل من المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية الأخيرة في ليبيا، في حين كشف تقرير لموقع «المونيتور»أن تركيا تجند مراهقين سوريين وترسلهم إلى ليبيا، ضمن مجموعات المرتزقة لدعم ميليشيات الوفاق.

وقال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش،ل«العين الإخبارية»، أمس، إن الضربات شملت الشق العسكري من القاعدة ودمرت مخزن ذخيرة وغرفة عمليات للطيران المسير التركي. وأوضح الصابر أن الضربات كانت دقيقة على تجمع مرتزقة كانوا في حالة استنفار للتحرك لخطوط المواجهة.

وأشار إلى أن تركيا زودت مؤخرا ميليشيات السراج بأسلحة نوعية بكميات كبيرة وأودعت بمستودع داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، ناتجة عن اندلاع حرائق بخزانات الوقود.

وأكد المرصد السوري ،أمس، مقتل 7 من المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية الأخيرة في ليبيا،ما يرفع الحصيلة الى 268 نوالقتلى هم من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

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ووفقاً للمصادر، فإن القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، إضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

من جهة اخرى، كشف تقرير لموقع «المونيتور» عن أن تركيا تجند مراهقين سوريين وترسلهم إلى ليبيا.

ونقل التقرير، عن مصادر سورية وليبية، أن المراهقين جزء من مجموعات المرتزقة المدعومة من تركيا، موضحاً أنه يتم إصدار وثائق هوية مزورة لهؤلاء الأطفال بمعلومات كاذبة عن تاريخ ومكان ميلادهم.وأكد شهود عيّان في منطقة درع الفرات أن قيادات المعارضة تجّند أطفالاً، أعمارهم ما بين 15 و16 عاما، مقابل 3 آلاف دولار، ومن ثم يتم تدريبهم على حمل واستخدام السلاح في معسكرات تدريب مخصصة للمراهقين تديرها فصائل المعارضة.

ونقلت «المونيتور» عن مقاتل بفرقة «السلطان مراد» الموالية لتركيا والموجود حاليا بطرابلس أن مجموعته وحدها تضم 5 أطفال على الأقل.

الى جانب ذلك، حذر رئيس الأركان العامة اليونانية الجنرال كوستاندينوس فلوروس، من الاستفزاز التركي لبلاده في بحر إيجة، واستمرارها في خرق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وإرسال مرتزقة أجانب إلى طرابلس..

واتهم فلوروس في مؤتمر عن بعد، مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أنقرة بانتهاك المجال الجوي لليونان، والتحليق على مستويات منخفضة تنذر باندلاع ردود فعل عسكرية من جانب بلاده.وكالب الناتو باتخاذ موقف من تصرفات تركيا في اليونان وليبيا. (وكالات)