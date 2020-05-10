«بروتو 21» تُصنِّع الأقنعة الواقية للوجه بتقنية الطباعة الثلاثية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



قدمت شركة «بروتو21» التي أسست في دبي عام 2018، وتخصصت في الطباعة الثلاثية الأبعاد، إسهاماً متميزاً بتوظيف خبرتها، بإنتاج أقنعة حماية الوجه، وتعد من الأدوات التي تكفل مستوى أعلى من الحماية للعاملين في خطوط الدفاع الأولى، والأكثر عرضة لإمكانية العدوى، نتيجة لاتصالهم المباشر، مع المرضى من أصحاب الحالات المؤكدة، أو المشتبه فيها، حيث توفر تلك الأقنعة حماية لكامل الوجه، بما فيه العينان والفم والأنف، وهي القنوات الثلاث التي يمكن انتقال الفيروس عبرها، حال التعرض لرذاذ المريض نتيجة العطس أو السعال.

«بروتو21»، التي اختار رائد الأعمال الباكستاني بير أرقم أن يطلقها من دولة الإمارات وتحديداً من إمارة دبي، بالشراكة مع «مجموعة جوزيف» ومقرها دبي، تقدم عدداً من المنتجات المصنعة بتقنية الطباعة الثلاثية.

أرقم استلهم فكرة الشركة الناشئة من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الطباعة الثلاثية، وتشكل اليوم طفرة كبيرة في كثير من المجالات الحيوية، حيث بات هذا النوع من الطباعة يخدم كثيراً من القطاعات، فيما سخرت الشركة معرفتها وخبرتها في هذه التكنولوجيا لتصنيع الأقنعة الواقية للوجه، وبعض المكونات والصمامات المستخدمة في أجهزة التنفس الاصطناعي.

وانطلاقاً من حرصها على المشاركة في دعم جهود دبي لمكافحة فيروس «كورونا»، تعاونت مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتوفير 1000 قناع لضباط وأفراد الشرطة، ضمن الخطوط الأمامية في المواجهة الميدانية مع الجائحة.

وتنتج الشركة أسبوعياً آلاف الأقنعة، لإمداد الفرق التابعة لجهات أخرى في دبي، ضمن خطوط الدفاع الأولى، وفي مقدمتهم الأطباء وطواقم التمريض.

كما تبرعت بتقديم مكونات خاصة بالأقنعة الكاملة للرأس التي تستخدمها الأطقم الطبية، في دبي وأبوظبي مجاناً، التزاماً منها بالمسؤولية المجتمعية في هذه المرحلة الاستثنائية.

ويقول أرقم: «دبي توفر البيئة النموذجية للمستثمرين الطموحين الراغبين في اللحاق بركب النجاح الذي حققته دبي على مدار عقود، وأصحاب الأفكار المبتكرة الراغبين في إطلاق مشاريع نوعيه تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية. كنا محظوظين بإطلاق أعمالنا من هذه المدينة الطموحة التي نستلهم منها الكثير من الدروس المستفادة في عملنا، كما أننا سعداء بالعمل مع العديد من المؤسسات والمشاريع الكبرى والجهات الحكومية في دبي ودولة الإمارات عموماً».

وتمكنت الشركة من دخول التصدير وفتح أسواق لها في المنطقة والعالم، حيث تصدر منتجاتها المصنَّعة بتقنية الطباعة الثلاثية، وتحمل شعار «صُنع في دبي» إلى أسواق عدة عربية وعالمية.