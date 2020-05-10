اكتشاف تسلسل جينوم «كورونا».. خطوة على طريق احتواء المرض

نجحت دولة الإمارات في تسجيل تسلسل الجينوم الخاص بفيروس «كورونا» المستجد، وتستمر الدراسة على 240 مريضاً على اختلاف الأعمار والجنس وشدة المرض ووقت الإصابة؛ لمعرفة مصدر تفشي الوباء، وكيفية دخوله إلى الدولة وكيفية انتشاره. وأكد المختصون أن الإمارات ساهمت من خلال هذه الدراسة، بتوفير معلومات على قاعدة البيانات العالمية في فهم أكبر لفيروس «كورونا» المستجد؛ حيث كشفت الدراسة عن وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً. وأكدوا أن تصنيف السلالات الفيروسية الموجودة في الدولة، سيظهر ما إذا كانت اللقاحات قيد التطوير حالياً ستكون فاعلة وإلى أي مدى. وأوضحوا: إن فيروس «CoV-2» يغيّر من الشفرة الوراثية كل أسبوعين، وسيقومون بمقارنة المعلومات الوراثية مع تاريخ سفر المرضى لمحاولة فهم كيف دخل الفيروس إلى الدولة ثم كيفية انتشاره داخل مجتمعاتنا. وأكدوا أنه يوجد حالياً 3 سلالات لفيروس «Cov -2» وهي: (A و B و C)، ويمكن تمييزها بناءً على معلوماتها الجينية، ومن المهم البدء بمقارنة الخريطة الجينية مع الأمراض الفيروسية الأخرى من عائلة «كورونا» كاملة.

جينوم فيروس «كورونا»



وأكد الدكتور علوي الشيخ علي، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمركز التحكم والسيطرة لمكافحة «كورونا» نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية وعضو مجلس علماء الإمارات، أن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة نجح وبعد أقل من 3 أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات، في تسجيل نتائج رئيسية ل49 مريضاً مصاباً ب«كوفيد - 19»، وبما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل، لنحو 25 مريضاً من الحالات الأولى في الإمارات.

وأوضح: إن الدراسة سوف تكتشف هل يتطابق التسلسل الجينومي للفيروس مع كافة المرضى، والدراسة تساعد على معرفة آلية انتقال الوباء وانتشاره، ومن خلال المعرفة نتوصل إلى طرق تساعد على احتواء المرض.

وقال: إن العمل على تسلسل الجينومي يأخذ أقل من يومين حتى يكون في تسلسل كامل وتحليل البيانات لكل جينوم، وبدأنا بجمع معلومات عن حدة المرض، وعند استكمال الدراسة سنصل إلى معرفة مصدر العدوى ومن أية دولة جاءت وكيف انتشرت في الدولة.

وأوضح الدكتور علوي: إن 88% من الحالات الأولى كانت من دون أعراض أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة، فيما كشفت الدراسة أيضاً عن وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً؛ حيث ساهمت الدولة من خلال هذه الدراسة، بتوفير معلومات على قاعدة البيانات العالمية في فهم أكبر لفيروس «كورونا» المستجد.



العلاقة بين السلالات



وأكد المتخصص في علم الوراثة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومدير مركز الجينوم التابع لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال الدكتور أحمد أبوطيون، أن التسلسل الجينومي الفيروسي، لم يتطابق هذا الجينوم تماماً مع أي من جينومات «CoV-2» المنشورة؛ لكنه تطابق بشكل وثيق مع جينوم فيروسي واحد تم تقديمه في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال: إن أحد الأهداف الأساسية للمشروع الذي نقوم به هو فهم العلاقة بين السلالات الفيروسية وشدة المرض.

ولتحقيق هذا الهدف، نسعى حالياً إلى فحص تسلسل الجينوم الفيروسي من 240 مريضاً مصاباً بفيروس «COVID-19» على اختلاف الأعمار والجنس وشدة المرض ووقت الإصابة، وما إلى ذلك. ثم سنقارن تسلسلات الجينوم الفيروسي بين مجموعات المرضى المختلفة، ونحاول أن نفهم ما إذا كانت بعض السلالات يمكن أن تتسبب بزيادة حدة المرض والإصابة مقارنة بسلالات أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن تصنيف السلالات الفيروسية الموجودة في الدولة سيظهر ما إذا كانت اللقاحات قيد التطوير حالياً ستكون فاعلة وإلى أي مدى.

Advertisements



معلومات جينية



وحول سؤالنا، هل يساعد التسلسل على معرفة آلية انتقال الوباء وتطوره وانتشاره؟ قال: نعم سيساعد؛ حيث إن فيروس «CoV-2» يغيّر من الشفرة الوراثية كل أسبوعين، وستساعدنا هذه المعلومات على فهم كيفية ارتباط السلالات المختلفة من خلال أوجه التشابه أو الاختلاف بين التسلسلات الجينومية.

وسنقوم أيضاً بمقارنة هذه المعلومات الوراثية مع تاريخ سفر المرضى لمحاولة فهم كيف دخل الفيروس إلى الدولة ثم كيفية انتشاره داخل مجتمعاتنا، واستغرق العمل على هذا التسلسل مدة أسبوع واحد وحول سؤالنا بماذا كان يختلف التسلسل الخاص بنا مقارنة بالآخرين؟ قال: يوجد حالياً 3 سلالات لفيروس «Cov -2» وهي: (A وB وC)، ويمكن تمييزها بناء على معلوماتها الجينية.

وقد كانت السلالة التي قمنا بتسلسلها من نوع (A) التي تنتشر حالياً في الولايات المتحدة. هذا يتفق مع ما توصلنا إليه، إن سلالة هذا المريض كانت الأقرب إلى مريض آخر للولايات المتحدة الأمريكية، والدراسة مستمرة على عينات أخرى من المرضى؛ حيث إن هدفنا هو تسلسل الجينوم الفيروسي لإجمالي 240 مريضاً، وبدأنا بجمع الكثير من المعلومات السريرية والديموغرافية، بما في ذلك شدة المرض.

وأوضح: إن دراسة هذا المريض بالتحديد تعطينا معلومات واضحة حول كيفية حدوث العدوى، ومن ثم، سنقوم بتسلسل الفيروس من 240 مريضاً في نقاط زمنية مختلفة للعدوى، وستتم مقارنتها بتاريخ السفر للمرضى؛ لمعرفة كيفية دخول الفيروس إلى الدولة وكيفية انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع.



إحدى القواعد الحيوية



أكدت د. مريم مطر طبيبة وعالمة جينات، أن جهود الجهات الصحية في الدولة لتسجيل تسلسل الجينوم الخاص بفيروس «كورونا» المستجد ودراستها على 240 مريضاً، هي أداة مهمة جداً، وتعد إحدى القواعد الحيوية لوضع معايير الخدمات الصحية الخاصة بجائحة «كوفيد- 19».

وقالت: إن الدراسة ستساعد على مقارنة أوضح لخصوصية دولة الإمارات، ونقارنها مع الخرائط الأخرى التي تم إعدادها سابقاً لهذا الفيروس في الدول الأخرى، ومن الملاحظ أن هناك اختلافاً في الطفرات الجينية بين كل هذه الفيروسات، وهذا سوف يلعب دوراً كبيراً بالنسبة لحدة المرض، ويعرفنا إلى كل نوع من الفيروس من خلال العلامات الاكلينيكية لكل مريض وحدته، وهذا يساعد على ربط كل طفرة جينية مع حدة المرض بالنسبة للأعراض السريرية وتجاوبها مع بعض أنواع من الأدوية والعلاجات، إضافة إلى أنه من المهم البدء بمقارنة الخريطة الجينية مع الأمراض الفيروسية الأخرى من عائلة «كورونا» كاملة، بالتالي هناك بُعد علمي وصحي على أربعة نواحي رئيسية فيما يخص صحة الإنسان، بداية بالكشف المبكر واختيار الدواء المناسب حسب الطفرات الجينية، وافتراض حدة الأعراض السريرية وتطوراتها، ونوع التطعيم.

وبدأت تنكشف الكثير من الحقائق العلمية عن أهمية التدخل العلاجي ورد فعل الجهاز المناعي بناء على الأصول الإنسانية، سواء أكانت من أصول إفريقية أو أوروبية.