الجيوش البيضاء

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د. حسن مدن

رسّام جرافيك الشوارع بانسكي الذي يوصف ب «الفنان المجهول» أهدى أكثر من لوحة، بمثابة تحية للكوادر الطبية بكافة فئاتها التي تسهر على معالجة المصابين ب «كوفيد - 19» في بريطانيا.

آخر أعماله علق على جدار ممر في مستشفى ساوثهامبتون ويحمل عنوان «تبدل الموقف»، وسيطرح العمل لاحقاً للبيع في مزاد لجمع التبرعات لجمعيات خيرية معنية بالشأن الطبي.

يظهر العمل صبياً يرتدي سروالاً بحمالات يلعب مع ممرضة ترتدي عباءة بطل خارق، في إشارة إلى المسلسل الشهير «الأبطال الخارقون». وتأتي بقعة الألوان الوحيدة في العمل من الصليب الأحمر المرسوم على بزة الممرضة فيما يظهر «سوبرمان» و«باتمان»، نجما «الأبطال الخارقون» مهملين في سلة إلى جانب الصبي، الذي اختار أبطالاً خارقين جدداً غيرهما.

في إهدائه العمل إلى الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات، قال بانسكي: «شكراً لكل ما تقومون به. آمل أن يضفي هذا العمل بعض النور مع أنه بالأسود والأبيض فقط».

الفئة الأكثر جدارة بالامتنان والدعم في ظروفنا الصعبة اليوم هي فئة الطواقم الطبية التي تعمل على الخط الأمامي، وعلى مدار الساعة، في مختلف بلدان العالم لمواجهة «كوفيد - 19» القاتل. وسيتعين أن تقام نصب تذكارية لتحية جهود هؤلاء الأبطال، وتخليد ذكرى من ماتوا بعد إصابتهم بالفيروس وهم يؤدون عملهم النبيل.

حسب آخر معطيات المجلس الدولي للممرضين والممرضات، فإنه من المعتقد أن ما لا يقل عن 90 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم أصيبوا بالفيروس، وربما ضعف هذا العدد، بسبب غياب الشفافية الكافية في الكشف عن عدد المصابين والضحايا من أفراد هذا الطاقم، وهو ما حذّر المجلس من خطورته، ملاحظاً أن «عدم تسجيل معدلات الإصابة والوفاة بين أفراد الطواقم الطبية يعرض حياة المزيد من الممرضين والمرضى للخطر».

وتتوالى التقارير من بلدان مختلفة عن استمرار النقص في أدوات ومعدات حماية الطواقم الطبية، وتحذر تقارير دولية من أن استمرار هذا النقص قد يؤدي إلى انهيار في صفوف هذه الطواقم، يجعل البلدان المعنية عاجزة عن التصدي الفعال لتفشي الفيروس.

ليت العالم المستعد بكل الجاهزية لخوض الحروب، بكل ما تجلبه معها من دمار وخراب وموت ومآسٍ للبشر، فكّر، قبل اليوم، أن ما نحتاج إليه هو أكبر عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المنتشرة في مختلف المناطق السكنية، وأكبر عدد ممكن من «الجيوش البيضاء» من أطباء وممرضين وصيادلة، وأكبر عدد من مختبرات ومراكز البحث في الأوبئة والأمراض. ليت هذا العالم ينتصر للحياة لا للموت.



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