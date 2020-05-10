«منحوتات رملية» من «البرق المتحجر»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت صور، لما يمكن أن يبدو عليه الرمل بعد ضربات البرق والصواعق، بالكثير من الاهتمام عبر «الإنترنت».

وعندما يضرب البرق التربة أو الرمل، تحدث ظاهرة حرارية شديدة، وفي حالات نادرة ينتج عن الظاهرة حرارة تنشئ أنابيب مجوفة من الزجاج. وتشكل هذه الأنابيب هياكل غير عادية تسمى «الفولكوريت».

ويشير بعض الناس إلى الأنابيب المجوفة الفردية باسم «البرق المتحجر».

ويأتي شكل فرع الفولكوريت في الأساس من مسار «متحجر»، مرّ فيه البرق عبر الأرض. وتولد درجة الحرارة المذهلة مساراً في الأرض، وتدمج المواد بحيث يتم إنشاء أنبوب مجوف. ووجد الباحثون ذات مرة «فولكوريت» يبلغ من العمر 250 مليون سنة، في الصحراء الكبرى.

ويقال إن البرق يضرب الأرض على الأقل مليون مرة في اليوم. ويجب أن يكون قوياً بما يكفي وقريباً من اليابسة، ليشكل مناظر غريبة .

وعُثر على أطول «برق متحجر» على الإطلاق في فلوريدا في التسعينات، حيث يوجد أحد أعلى معدلات ضربات البرق في الولايات المتحدة.