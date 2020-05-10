«الناشر الأسبوعي».. دور القراءة في كسر العزلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج

ركّز العدد الجديد من مجلة الناشر الأسبوعي، وصدر «الشارقة للكتاب»، على المبادرات الثقافية «عن بُعد»، ودور القراءة في كسر عزلة العالم التي فرضتها جائحة «كورونا»، ونشرت المجلة تقريراً عن «الشارقة القرائي الافتراضي» الذي ينطلق في 27 مايو/‏ أيار الجاري، ويستمر لعشرة أيام. وتضمن العدد دراسة عن دور عاشق الثقافة العربية، المستعرب البولندي مارك جيكان في خدمة الأدب العربي عبر دراساته التي تتناول التراث الشعري ودور العرب في الحضارة الإنسانية. واشتمل العدد على حوارات ومقالات ودراسات واستطلاعات ومراجعات للكتب وأخبار عن الإصدارات الجديدة.

كتب رئيس «الشارقة للكتاب» أحمد العامري افتتاحية العدد بعنوان «جسر استثنائي في ظروف استثنائية» عن «الشارقة القرائي الافتراضي»، قائلاً: «روح الثقافة تقوم على الإبداع والابتكار والتجديد والإرادة القوية والأمل واجتراح طرق جديدة للتفكير والعمل أيضاً. وتطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصل هيئة الشارقة للكتاب ابتكار طرق جديدة لتعزيز التواصل وبناء جسور المعرفة بين القراء والأدباء والمفكرين والفنانين».

وتحت عنوان «ذاكرة اليد»، كتب مدير التحرير، علي العامري زاويته «رقيم» عن تحولات طارئة في السلوك فرضها وباء «كوفيد 19»، وقال إن اليد ستعود إلى ذاكرتها الأصلية «فهي اليد التي تصافح وتلقي التحية وتزرع وتكتب وتفتح نافذة للشمس وتداوي وتقدّم الخير وتساعد وتبني وتصنع وتربّت على كتف يتيم وتزيل حجراً من الطريق وتفتح باباً لضيف وتقدّم وردة لأُم وتتصفح كتاباً في حديقة. وأضاف: لن تنسى اليد ذاكرتها الأولى، لكنها في الوقت نفسه ستتذكر أنها في زمن الجائحة كانت تعيش عزلتها في قفاز.