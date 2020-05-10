شكرا لقرائتكم خبر عن الاحترار يرفع مستوى المحيطات 1.3 متر بحلول 2100 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت مجموعة من الخبراء الكبار من أن مستوى المحيطات سيرتفع 1.3 متر بحلول نهاية القرن الحالي في حال وصول الاحترار المناخي إلى 3.5 درجة مئوية.
وبحلول العام 2300 مع ذوبان الغطاء الجليدي في القطب الشمالي وجرينلاند، قد يتجاوز ارتفاع مستوى البحار الخمسة أمتار مع معدل الاحترار نفسه، وفق تقديرات 106 خبراء دوليين اختيروا بناء على منشوراتهم في مجلات متخصصة.
وهذه التوقعات سلبية أكثر من توقعات ارتفاع المحيطات 50 سنتيمتراً بحلول 2100 في أفضل السيناريوهات و84 سنتيمتراً في الأسوأ.
وتفيد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن مستوى البحار ارتفع 15 سنتيمتراً في القرن العشرين وبحلول العام 2050 سيقيم أكثر من مليار شخص في مناطق ساحلية معرضة للفيضانات أو ظواهر مناخية يزيد من حدتها ارتفاع مستوى مياه البحر.
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