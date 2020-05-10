محمد بن راشد: «البيان» تؤدي مهمتها وواجباتها بامتياز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صحيفة «البيان» بمناسبة الذكرى ال40 لتأسيسها، متمنياً لقيادتها وأسرتها كل التوفيق والثبات، مؤكداً أنها أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.

وقال سموه على «تويتر»: «أربعة عقود على تأسيس «البيان».. أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. نالت ثقة المواطن والمسؤول معاً.. فكانت شريكاً.. كل التوفيق لقيادة «البيان» وأسرتها، ونتوقع منكم الثبات على المثابرة والمبادرة لتكون دوماً صوت الوطن والحقيقة».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الصحيفة وقال سموه على «تويتر»: «إعلامنا اليوم مصدر فخر بجودة المضمون وسرعة الأداء، والدفاع عن الوطن وقضاياه ونشر رسالته الإنسانية.. 40 عاماً و «البيان»، تتمسك بالثوابت وتجاري العصر.. وتخوض سباق التنافسية في الصحافة التقليدية والإعلام الجديد بمهنية».

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، على «تويتر»: «البيان.. أربعون عاماً وهي أكثر حرفية ومهنية وحيوية.. أكثر امتلاكاً لأدوات الإعلام الجديد.. رسالتها الدائمة إعلام نزيه في غاياته.. صادق في خطابه.. صوت الوطن والحق»..