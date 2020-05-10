ازدياد وتيـرة الشفـاء مـن «كورونـا» فـي البلـدان العربيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، بيروت، القاهرة: ”الخليج 365”

تزداد وتيرة الشفاء من فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) في البلدان العربية، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل إصابات جديدة يومياً، إضافة إلى تسجيل عدد من الدول حالات وفاة بالمرض، فيما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، عن رفع الإجراءات الاحترازية عن ستة من أحياء المدينة المنورة، بعد فرضها بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، عن رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في أحياء «الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة» بالمدينة المنورة؛ وذلك اعتباراً من أمس السبت. وأوضح المصدر بأنه بدءاً منذ أمس ، يسمح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، أمس، عن تسجيل 1704 إصابات جديدة ب«كورونا»، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37136، كما تم تسجيل 1024 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 10144، في المقابل تم تسجيل 10 حالات وفاة ب«كورونا»، ما يرفع عدد المتوفين إلى 239.



شفاء 1068مصاباً في السلطنة



وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، أمس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة ب«كورونا»، منها 52 لعُمانيين.

وبذلك يصبح العدد الكلي للإصابات 3224 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 17 حالة، فيما تماثل 1068 مصاباً للشفاء.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 151 إصابة جديدة ب«كورونا»، فيما تعافت 21 حالة إضافية، مما يرفع عدد المتعافين إلى 2049.



14 مصاباً بينهم دبلوماسي أوروبي في الأردن

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وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بينها لدبلوماسي أوروبي، أمس ، بإجمالي 522 حالة وتسجيل حالتي شفاء وبقاء 85 شخصاً قيد العلاج.

وأكد جابر ضبط الأمور بعزل 4 مناطق في محافظة المفرق الشمالية و3 عمارات في محافظة إربد الشمالية بعد تسجيل 7 إصابات جديدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة.

وذكر وزير شؤون الإعلام أمجد العضايلة: إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية اشتمل على بحث آليات عمل القطاع العام بعد عيد الفطر.

ورد تعلقياً على احتجاج سكان منطقة الأزرق؛ بسبب القلق من العدوى؛ نتيجة اعتماد مقر مدرسة عسكرية لحجر سائقي الشاحنات على حدود العمري البري: «هذا حل مؤقت تُتخذ فيه أعلى التدابير الصحية مقابل تسارع وتيرة إنشاء مقر جديد للحجر».

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 162 إصابة جديدة ب«كورونا»، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5873 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 1130 إصابة جديدة ب«كورونا» ليرتفع الإجمالي إلى 21331 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 13 حالة.

في المقابل، تم تسجيل 129 حالة شفاء جديدة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 2499.



لبنان: إصابتان بين العائدين



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة ب«كورونا» ليرتفع العدد الإجمالي إلى 809 حالات.

وأوضحت: إنه «تم تسجيل 11 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات ال24 الماضية، منها 10 من بين المخالطين، إضافة إلى حالتين بين الوافدين من السنغال والكويت».

كما لفتت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 234، في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة.

وفي مصر، بدأت دوائر قضائية مدنية عملها، أمس، ضمن خطة حكومية تستهدف العودة تدريجياً إلى طاقة العمل الطبيعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحد من الزحام والتكدس، بسبب وباء «كورونا».

وقالت مصادر قضائية رفيعة: إن دوائر تابعة لمحكمة استئناف القاهرة بدأت عملها، أمس السبت، لتلحق بدوائر جنائية وأخرى تابعة لمحكمة الأسرة، ودوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء، مشيرة إلى أن العمل بهذه الدوائر يجري وفقاً لضوابط صارمة، كبداية تدريجية لعودة العمل.



الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة



وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في فلسطين خلال

ال24 ساعة الماضية، لكن الوزيرة حذرت، أمس، من موجة جديدة للفيروس في فلسطين حال عدم الالتزام بالإجراءات.