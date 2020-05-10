مئات السفن السياحية عالقة في البحار وسط «الجائحة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بينما تركز حكومات دول العالم على الحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها، وجد أفراد طواقم مئات السفن السياحية أنفسهم عالقين في عرض البحر، من دون أن يتمكنوا من العودة إلى دولهم.

وأظهرت صور لأقمار صناعية وجود أساطيل من السفن السياحية الفارهة في عرض البحر، بعد منعها من الرسو في الموانئ إثر تفشي الفيروس في بعضها. وحسب شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية، فقد تم اكتشاف العديد من الإصابات في أطقم وسياح هذه السفن، على غرار سفينة «أميرة الماسية» التي أصيب السياح فيها بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير نشرته، أمس ، أن حكومات الدول المختلفة سبق أن بادرت إلى إجلاء مواطنيها من السياح الموجودين على متن السفن، غير أن أفراد طواقمها لا يزالون محجوزين على متنها ولا يسمح لهم بمغادرة غرفهم الضيقة إلا لفترة وجيزة.

وأكدت الوكالة أن بعض طواقم هذه السفن أصيبوا بفيروس «كوفيد-19» ولقوا مصرعهم جراء الوباء، فيما لا يزال آخرون في صحة جيدة لكنهم لا يتلقون الرواتب بسبب انقضاء مدة عقودهم.

وسجلت إصابات ووفيات جراء الفيروس حتى الآن على متن 20 سفينة موجودة في مياه الولايات المتحدة وحدها، لكن معظم السفن هناك لا تزال خالية من الفيروس، حسب البيانات الرسمية.

وأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي أن نحو 80 ألفاً من أفراد الطاقم كانوا موجودين على متن سفنهم قبالة سواحل الولايات المتحدة، بعد إجلاء معظم السياح منها.وأكد خفر السواحل الأمريكية، أمس الأول، أن 70 ألفاً من هؤلاء لا يزالون عالقين على متن 102 سفينة راسية قرب الموانئ الأمريكية.

ولفتت الوكالة إلى صعوبة تحديد العدد الإجمالي لأفراد الطواقم العالقين في سفنهم على مستوى العالم، لكن من المؤكد أن الألوف الآخرين يواجهون مشاكل خارج المياه الأمريكية، بما في ذلك قبالة سواحل أوروغواي وفي خليج مانيلا، حيث ينتظر نحو خمسة آلاف شخص على متن 16 سفينة الخضوع لفحص كورونا.يأتي ذلك في وقت توسع السلطات الصحية في دول العالم قائمة الشروط للسماح لهؤلاء بمغادرة تلك السفن والعودة إلى دولهم.