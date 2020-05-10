دراسة جديدة: الطقس الدافئ لن يبطئ انتشار «كوفيد 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، عن علماء قولهم، إنه من غير المرجح أن يبطئ الطقس الدافئ أو يعوق انتشار فيروس كورونا المستجد، محطماً الآمال بأن يقضي الصيف على الوباء.

وكان باحثون أمريكيون وكنديون قالوا إن خطر انتقال العدوى قد ينخفض فقط بنحو 1.5% لكل درجة فهرنهايت فوق 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية)،

إلا أن باحثون في كندا قاموا بفحص انتشار «كوفيد 19» حول العالم في أواخر مارس/آذار في أماكن ذات رطوبة مختلفة وخطوط عرض وإجراءات صحية عامة، مثل المسافة الاجتماعية.

وقال بيتر جوني من جامعة تورنتو، إن الفريق لم يجد سوى القليل من الصلة بين انتشار العدوى ودرجة الحرارة أو خط العرض، أو ارتباط ضعيف فقط بالرطوبة.

وأضاف أنهم أجروا دراسة أولية اقترحت أن يلعب خط العرض ودرجة الحرارة دوراً، ولكن عندما كرروا الدراسة في ظروف أكثر صرامة، حصلوا على نتيجة عكسية.

وأشار جوني إلى أنه على النقيض من ذلك، فإن إغلاق المدارس وتدابير الصحة العامة الأخرى، كانت بمثابة كبح فعال لفيروس كورونا، مضيفاً: «نتائجنا ذات صلة مباشرة؛ لأن العديد من البلدان، وبعض المقاطعات والأقاليم الكندية، تفكر في تخفيف أو إزالة بعض هذه التدخلات الصحية العامة.

وخلصت الدراسة إلى أن «الاختلاف الموسمي من المرجح أن يلعب دوراً ثانوياً فقط في وباء كوفيد 19».

وقالت البروفيسورة ديون جيسينك، عالمة الأوبئة من جامعة تورنتو، المؤلفة المشاركة في الدراسة: «الصيف لن يجعل هذا يختفي. من المهم أن يعرف الناس ذلك. من ناحية أخرى، كلما زادت تدخلات الصحة العامة في المنطقة، زاد التأثير في تباطؤ نمو الوباء». (وكالات)