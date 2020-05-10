شكرا لقرائتكم خبر عن التئام شمل بلدة سورية في إفطار جماعي بين الأطلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط تلال الحطام وبين أطلال المنازل المدمرة في الحرب المستمرة منذ نحو عقد، أعاد إفطار جماعي في رمضان لم شمل سكان بلدة بشمال غرب سوريا.
وجلس عشرات الرجال والأطفال الذين عادوا إلى البلدة من مخيمات النازحين، في صف طويل على بطاطين فرشوها على الأرض في وليمة إفطار رمضانية ببلدة الأتارب.
وقال محمد جبر (30 عاماً) الذي حضر الإفطار مع أطفاله، «عدنا مؤخراً إلى منازلنا. حتى لو تدمرت أو تدمر نصفها، فهي أفضل من المخيمات والتكدس».
وشجع الخوف من انتشار فيروس «كورونا» في مخيمات النازحين على الحدود التركية البعض على العودة إلى منازلهم بالقرب من خط المواجهة. .
وقال عبد الملك الشيخ (37 عاماً) وهو عضو في الجمعية الخيرية التي نظمت الوليمة، «إن شاء الله من قلب هذا الدمار راح يبعث الحياة وراح يبعث الأمل».(أ.ف.ب)
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