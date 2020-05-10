استمرار الخلافات بين الكتل العراقية حول 7 حقائب وزارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: «الحليج»

باشر وزير الدفاع العراقي الجديد جمعة عناد سعدون، أمس السبت، مهام عمله في الوزارة، مشدداً على أن تطوير المنظومة العسكرية سيكون من أولويات عمله، فيما يواصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المفاوضات مع القوى السياسية من أجل إكمال كابينته الوزارية التي تنقصها سبع حقائب.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن «الوزير سعدون، باشر مهامه في الوزارة، أمس السبت، حيث اجتمع بمعاوني رئيس أركان الجيش وقادة الأسلحة».

وأكد سعدون: «من الأولويات التي سأعمل عليها، بناء جيش قوي بمعنويات وهمة عاليتين، وتطوير المنظومة العسكرية، من خلال الخبرات والمواهب التي يمتلكها أغلب مقاتلينا البواسل»، مشدداً على «إنصاف الجندي العراقي، والمضي قدماً في إعداد الخطط لمكافحة الخلايا الإرهابية».

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من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن الخلافات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة على الحقائب السبع المتبقية في حكومة الكاظمي؛ لأن هناك جهات سياسية لم تحصل على وزارات خلال منح الثقة للحكومة الجديدة، ولهذا تسعى إلى الحصول عليها الآن. وكان البرلمان قد رفض 5 مرشحين لوزارات التجارة، والعدل، والثقافة، والزراعة، والهجرة، وتم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية، والنفط.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار كيكي، أمس السبت، إن الحزب الديمقراطي تنازل عن حقيبة المالية في حكومة الكاظمي، بسبب رغبة الأطراف الشيعية في الحصول عليها، مقابل الخارجية. مشيراً إلى أن «مرشحنا لحد اللحظة هو فؤاد حسين، ومن المقرر استكمال الكابينة قبل العيد».

وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، السبت، أن خالد شواني وفواد حسين هما مرشحا القوى الكردستانية لحقيبتي العدل والخارجية.

إلى جانب ذلك تلقى الكاظمي، أمس السبت، رسالة تهنئة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانج، بمناسبة توليه رئاسة الحكومة. وأوضح أن العلاقات العراقية الصينية شهدت تطوراً مستمراً في السنوات الأخيرة، وحققت نتائج التعاون المثمرة في شتى المجالات.

كما تلقى الكاظمي رسالتي تهنئة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم.