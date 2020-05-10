نشاط ملحوظ لمؤسسات ثقافية أردنية في زمن «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهمت التقارير الصحفية الثقافية التي تناولتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مبكراً، منذ انتشار جائحة كورونا عالمياً، بتحفيز مفاعيل ثقافية وفنية وتعظيم حضورها كقوة ناعمة تسهم في تعزيز تكافل المجتمع وتعاضده، وخلق خطاب يبث روحا إيجابية للتعاطي مع تداعيات الجائحة النفسية والاجتماعية المصاحبة لأجواء حظر التجوال والتباعد الاجتماعي والعزلة.

ولأهمية الإعلام في مختلف محطات الحياة ودوره في تعزيز الوعي والارتقاء بالروح المعنوية وتحصينها ومواجهة الشائعات التي من شأنها التشويه والتضليل والتخريب، اتخذت (بترا) موقعها جنديا في الصفوف الأمامية للدفاع عن حياة أبناء المجتمع والمقيمين على أرض الأردن في مواجهة خطر الجائحة.

وعبر هذه الإسهامات الصحفية التي بادرت بها (بترا) مبكراً ضمن استراتيجيتها بإيلاء الثقافة والفنون أهمية كبرى، زادت مشاركات أفراد ومؤسسات تعنى بالشأن الثقافي والفني في القطاعات العامة والأهلية والخاصة وعلى مستوى أبناء المجتمع.

وعبر تواصلها المباشر مع المبدعين سخرت (بترا) تقاريرها الثقافية كمنصات لمواجهة تداعيات الأزمة بتقديم آراء ومقترحات فاعلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفضاء الإلكتروني التي سلطت الضوء على مساهمات الجهات الثقافية عبر نشرتها الثقافية من خلال وزارة الثقافة والهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومؤسسة عبد الحميد شومان ونقابة الفنانين ووعبر عدد من مبادرات الفنانين الفردية، وفعاليات مركز زها الثقافي، ونشاطات مراكز ثقافية أجنبية عاملة في عمان، وبمؤازرة من مبادرات فردية وهيئات ثقافية أخرى في مختلف محافظات المملكة. (وام)