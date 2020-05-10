دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة المصرية: تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس وزارة الصحة المصرية: تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

القاهرة (رويترز) - أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم السبت تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فضلا عن خروج 57 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 2002.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2476 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 2002.

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وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 8964 حالة من ضمنهم 514 حالة وفاة.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير‭ ‬أحمد حسن)