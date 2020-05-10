شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مراسل الجزيرة فى طرابلس يكشف رعب الدوحة من المشير حفتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مذيعة قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، فى خطأ على الهواء، خلال تقديمها لمراسل القناة فى العاصمة طرابلس، والذى يدعى أحمد خليفة، وأخطأت المذيعة خلال تقدميها للمراسل وقالت "ينضم إلينا من طرابلس مراسل الجزيرة خليفة حفتر".

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وتداركت المذيعة الخطأ، مشيرة إلى أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر أفقدها عقلها بسبب العمليات العسكرية فى طرابلس.

وتستهدف قوات الجيش الوطنى الليبى منذ أيام تمركزات ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين فى طرابلس، وهو ما دفع قناة الجزيرة إلى تصعيد حملتها الإعلامية ضد القوات المسلحة الليبية ونقل صورة مغايرة لما يجرى فى العاصمة الليبية.

واستعانت حكومة الوفاق بعدد من المرتزقة السوريين المدعومين من أنقرة، وذلك بتمويل من الديوان الأميرى فى قطر الذى يوفر الغطاء السياسى والاعلامى للمرتزقة السوريين وقادة الميليشيات المسلحة.