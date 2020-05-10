شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يبطل مفعول لغم جرفته السيول من اليمن إلى جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

يذكرأن، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط للبرد مع نشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام فى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - المهد -وادى الفرع- العيص - خيبر- العلا )، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة بحسب "واس" الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة، متمنيةً السلامة للجميع.