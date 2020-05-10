السراج: هجمات حفتر "جنونية" ومؤشر لقرب نهاية "مشروعه الدموي"

وليد عبد الله / الخليج 365
وصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، مساء السبت، هجمات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، بأنها "جنونية ومؤشر على قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".
وفي وقت سابق السبت، شنت ميليشيا حفتر هجمات صاروخية على أحياء سكنية بالعاصمة، كما قصفت مطار معيتيقة الدولي بأكثر من 80 صاروخا، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين، بحسب وزارة الصحة الليبية.
وقال السراج، في بيان، إن "الأعمال الجنونية لمجرم الحرب الإرهابي هذه الأيام، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، دليل ضعف ويأس بعد هزائمه المتتالية، ومؤشر على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم".
وأضاف: "انتهاكات حفتر وجرائمه البشعة لن تدفعنا الا إصراراً للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة".
وتابع "لن يقف أمامنا أي عائق لتوفير ما يحتاجه المجهود الحربي لإتمام هذه المهمة".
كما استنكر السراج التنديدات الدولية لـ"جرائم" حفتر، قائلا: "لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة للمجتمع الدولي، والعاجزة عن تسمية المعتدي ومحاسبته وإيقاف من يدعمه".
وتأتي هجمات حفتر عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا حفتر على المناطق المأهولة في طرابلس "قد ترقى إلى جرائم حرب".
ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة
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