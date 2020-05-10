"العدالة والبناء" الليبي يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم حفتر

طرابلس/الخليج 365

دعا حزب العدالة والبناء الليبي (أكبر حزب إسلامي)، مساء السبت، المجتمع الدولي والبعثة الأممية، للقيام بدورها لإيقاف "الأعمال الإجرامية" التي يقوم بها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للحزب نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، بعد ساعات من تعرض مطار معيتيقة الدولي وأحياء سكنية في طرابلس، لقصف من مليشيا حفتر، ما أودى بحياة 6 مدنيين.

وأدان الحزب "عمليات قصف الأحياء السكنية ومرافق الدولة الخدمية من قبل ميليشيا حفتر ومرتزقته (الجنجاويد والتشاديين والفاغنر)، مُخلفة قتلى وجرحى، وتاركة الدمار في البيوت والممتلكات الخاصة والعامة".

وأضاف: "الجرائم المتتالية على طرابلس تعبر عن حقد وعدم إنسانية هذه المليشيات، وتبين عجزها عن مواجهة المقاتلين في ميدان القتال".

وحمّل الحزب، حفتر والدول الداعمة له، المسؤولية القانونية حيال هذه الجرائم.

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ودعا "البعثة الأممية والمجتمع الدولي وكل المؤسسات والمنظمات الدولية للقيام بدورها لإيقاف هذه الأعمال الإجرامية".

وطالب الحزب حكومة البلاد ومجلسها الرئاسي باتخاذ اللازم لإيقاف ومنع تكرار هذه الأعمال، داعياً لتوثيق هذه الجرائم وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.

وفي وقت سابق السبت، طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، في بيان، الحكومة برفع مستوى التنسيق العسكري مع الحلفاء الدوليين لإنهاء انقلاب الجنرال حفتر.

من جهته، دعا مجلس النواب الليبي في طرابلس، مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة طارئة لوقف اعتداءات حفتر ضد المدنيين.

وتأتي هجمات الميليشيا على أحياء طرابس ومطار معيتيقية عقب ساعات من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا حفتر على المناطق المأهولة في طرابلس "قد ترقى إلى جرائم حرب".

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.

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